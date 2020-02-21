أرقام الجبلي تُقلق الاتفاق

المواطن – مروة نبيل

يُقدم النجم يوسف الجبلي مستوى مميزًا مع الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الاتفاق اليوم.

ويلعب الفيصلي ضد الاتفاق اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم الجبلي في تسجيل 12 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، بمعدل هدف كل 106 دقيقة لعب.

وقام يوسف الجبلي بـ383 تمريرة مع فريق الفيصلي، وبلغت دقة التمريرات 79%، وله 16 مراوغة وبلغت دقة التسديد 58.8% ودقة العرضيات 17.1%، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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