أرقام هيلدون تُقلق الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم هيلدون راموس مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الاتحاد اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء هيلدون هذا الموسم، مشيرة إلى أنه ساهم في تسجيل أهداف أكثر من أي لاعب آخر في التعاون.

وأضافت “أوبتا”، أن هيلدون نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 5 آخرين، متضمنة آخر هدفين لفريق التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصفته باللاعب المثمر.

ويلعب التعاون ضد الاتحاد عند الساعة 6:25 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم، يقع سكري القصيم في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يحتل العميد المركز الـ12 بـ16 نقطة.

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