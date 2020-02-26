أرنولد يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية

المواطن - مروة نبيل

يطمح النجم ألكسندر أرنولد مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال الفترة المقبلة، وتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُقدم أرنولد مستوى مميزًا مع ليفربول خلال الفترة الماضية، وساهم في تحقيقه لفوز صعب ضد وست هام يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/2.

ونجح أرنولد في معادلة الرقم القياسي الذي حققه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، حيث سجل اسمه كأكثر المدافعين صناعة للأهداف خلال موسم رياضي واحد برصيد 12 هدفًا.

وأصبح ألكسندر أرنولد ثالث أصغر لاعب ينجح في صناعة 25 هدفًا خلال منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خلف الإسباني سيسك فابريجاس ونجم مانشستر يونايتد السابق واين روني.

وعلق أرنولد على هذه الأرقام قائلًا: “أنا سعيد بمساعدة فريقي بأقصى صورة ممكنة، كان هدفي قبل الموسم، صناعة أكثر من 10 أهداف، ومع تقدم الموسم، أحاول تخطي كل الحدود وتحطيم أكبر عدد من الأرقام القياسية الممكنة”.

وتابع نجم نادي ليفربول تصريحاته قائلًا: “بالطبع الهدف الأساسي هو الحفاظ على نظافة شباكنا، لكن مع التقدم للأمام أحاول صناعة الأهداف، الآن عادلت الرقم القياسي، وأحاول الآن تحطيم ذلك الرقم”.

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