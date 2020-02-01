أزمة ثانية للنصر خلال 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ نادي النصر بقرار غريب من مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد انتقال الحارس أمين بُخاري لصفوف العالمي.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن الاتحاد يريد الحصول على مليوني ريال، مقابل انتقال الحارس بخاري للنصر، مفضلًا عدم التعاقد مع حمد آل منصور لاعب النصر.

وتأتي أزمة صفقة أمين بخاري، بعد ساعات فقط من أزمة صفقة انتقال عبدالمجيد الصليهم لنادي النصر من الشباب، حيث أراد نادي الشباب الحصول على 4 ملايين ريال مقابل انتقال الصليهم للنصر في شتاء 2020، مع تخلي النصر عن الحارس عبدالله العويشير للشباب، لكن النصر رفض؛ مما أدى إلى تأجيل انضمام الصليهم للنصر إلى بعد نهاية الموسم الحالي 2019- 2020.

وكان نادي النصر تعاقد مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث نجح في ضم “أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالعزيز الدوسري، خالد الغنام”.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.

ويبحث نادي النصر، خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وتجديد عقد اللاعب البرازيلي بيتروس، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار للفريق بحثًا عن المنافسة على لقبي الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا في العام الحالي.