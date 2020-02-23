أزمة جديدة للأهلي بسبب نجمه البرازيلي

المواطن - محمد سمعه

يُعاني النادي الأهلي من أزمة في الفترة الحالية، وذلك بعد تقدم نادي نانت الفرنسي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الراقي بسبب التأخر في دفع مستحقات صفقة انتقال البرازيلي لوكاس ليما من نانت إلى الأهلي.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن نادي نانت قرر تقديم شكوى، ضد الأهلي بسبب التأخر في دفع باقي مستحقات صفقة انتقال ليما للراقي، حيث انضم للفريق الأهلاوي في صيف 2019 مقابل خمسة ملايين ونصف المليون يورو.

ويمر النادي الأهلي حاليًا بمرحلة من عدم الاستقرار الفني والإداري، حيث خسر الفريق أمام الفتح بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن عبدالإله مؤمنة تولى مؤخرًا رئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات بعد إعفاء أحمد الصائغ من المنصب بقرار من الهيئة العامة للرياضة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 14 فبراير الجاري، عن عقوبة نجم النادي الأهلي، البرازيلي لوكاس ليما.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف لوكاس ليما مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره العدالة، قبل أن تُعلّق العقوبة بعد تدخل من عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي.

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