أسبريا نصف قوة الشباب الهجومية

المواطن – مروة نبيل

يُقدم الكولومبي دانيلو أسبريا مستوى مميزًا مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد ضمك اليوم.

أسبريا يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى أسبريا ووصفته باللاعب “المنتج”، بعدما ساهم في تسجيل 50% من أهداف الشباب هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تسجيل 20 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ساهم أسبريا في تسجيل 10 منهم، حيث أحرز 5 أهداف وصنع مثلهم.

الشباب ضد ضمك

ويلعب الشباب ضد ضمك اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد ضمك اليوم، يحتل الليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الضمكاوي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

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