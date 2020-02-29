أستراليا تمنع القادمين من إيران من دخول أراضيها

المواطن - متابعة

قالت الحكومة الأسترالية اليوم إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في إيران .

وأوضح وزير الصحة جريج هانت في تصريح للصحفيين اليوم إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوماً في دولة أخرى اعتباراً من الأول من مارس.

وأضاف: “من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعاً في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران”.

يذكر أن مصادر في وزارة الصحة الإيرانية أكدت أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 210 على الأقل، بحسب “بي بي سي الفارسية”.

وأغلب الضحايا من المقيمين في العاصمة، طهران، ومدينة قم حيث ظهرت الحالات الأولى للإصابة بفيروس “COVID-19”.

ويعد هذا الرقم أعلى بستة أضعاف من العدد الرسمي للوفيات البالغ 34، والذي أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق يوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور شفافية الأرقام الرسمية، متهماً “بي بي سي” بنشر الأكاذيب.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم عضو برلماني في قم السلطات بالتستر على عدد الحالات، وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من أن طهران قد تكون لا تعلن كل ما لديها من المعلومات.

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