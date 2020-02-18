أسراب الجراد تزحف على جنوب السودان

المواطن – متابعة

قال وزير الزراعة في جمهورية جنوب السودان أنيوتي أدقو نايكواش: إن أسراب الجراد التي تدمر المحاصيل والمراعي في شرق إفريقيا، وصلت إلى بلاده.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أن “الجراد عبر الحدود إلى مقاطعة ماجوي المتاخمة لأوغندا”.

من جهتها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن “الجراد الصحراوي يمكنه قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترًا في اليوم الواحد ويأكل مثل وزن جسمه من الخضرة، مما يعني أن سربًا يغطي مساحة لا تتجاوز كيلومترًا واحدًا يمكن أن يأتي على كمية من الطعام تكفي لما يصل إلى 35 ألف إنسان يوميًّا”.

وقال ممثل جنوب السودان في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مشاك مالو: إن “هذا الجراد بالغ ويبحث عن أراضٍ يضع فيها البيض وستشكل قاعدة انطلاق للاجتياح الكبير القادم”.

وأضاف، أن “فرقًا تعتزم تحديد الأماكن التي يضع فيها الجراد بيضه لتعود وتقتل الأفراخ الصغيرة خلال 14 يومًا”.

وتابع: “خلال كل دورة تكاثر تستغرق 3 أشهر، يمكن للجرادة الواحدة تفريخ 20 جرادة أخرى، مما يؤدي إلى تضخم الأسراب الكبيرة التي صارت الآن تهدد المحاصيل على جانبي البحر الأحمر”.

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