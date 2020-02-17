أسعار النفط مستقرة وسط مخاوف بسبب كورونا

أسعار النفط مستقرة وسط مخاوف بسبب كورونا

2020/02/18
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فياقتصاد
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اسعار النفط

المواطن – متابعة 

لم يطرأ تغيّر يُذكر على أسعار النفط يوم أمس الاثنين، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الصين، إثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

وسجل خام برنت 57.27 دولار للبرميل، منخفضًا خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 بالمائة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4 بالمائة الأسبوع الماضي.

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشًا اقتصاديًّا بلغ 6.3 بالمائة للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين يناير ومارس بسبب المرض.

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