المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ظهرت القطة شوبت الوريثة لكارل لاغرفيلد، التي أطلق عليها لقب أغنى قطة في العالم، في جلسة تصوير جديدة، ونُشرت بعض الصور على حسابها الخاص على إنستقرام.

وكان المسؤولون عن جلسة تصوير وريثة أحد أشهر وأبرز رموز عالم الموضة في العالم، مصورون من دار الأزياء شانيل.

وقالت كارولين ليبار، مديرة الاتصالات في علامة كارل لاغرفيلد في باريس، إن القطة جاءت إلى مكتبها مؤخرًا من أجل جلسة التصوير، وسيظهر بعضها على حساب شركة كارل عبر إنستقرام.

وقالت كارولين لصحيفة التايمز: شوبت قطة شهيرة، ولديها مدير أعمال؛ لأن لديها الكثير من الطلبات، وحتى الآن لم تفعل شيئًا لأنها انتقائية للغاية، وبالكاد تمكنا من التقاط 50 صورة لها.

وبحسب ما ورد اعتادت شوبت على تناول الطعام وهي جالسة في الشرفة في شقتها في باريس في منطقة كوا فولتير.

وكانت ورثة شوبت جزءًا من ثروة لاغرفيلد البالغة 150 مليون جنيه إسترليني بعد وفاته من سرطان البنكرياس في فبراير 2019، حيث كانت جزءًا لا يتجزأ من حياته، وصاحبته في كل رحلاته على متن طائرات خاصة، وزينها بقلادات الماس، وتم استخدامها في العديد من الحملات الإعلانية، بما في ذلك سيارات أوبل.

وتمتلك القطة نحو 13 ألف متابع عبر إنستقرام.

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