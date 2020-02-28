ألمانيا: لدينا 60 إصابة مؤكدة بكورونا الجديد

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الألمانية وجود أكثر من 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

أعلنت سلطات ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، أمس الخميس اكتشاف 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وتم اكتشاف الحالات الجديدة في منطقة هاينزبرغ بالقرب من الحدود الهولندية، وبالتالي يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المنطقة إلى عشرين حالة.

بدورها أعلنت سلطات ولاية بادن فورتمبرغ الخميس اكتشاف أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الولاية الواقعة في جنوب البلاد، مما يرفع عدد الإصابات بها إلى ثماني حالات.

وانتشر كورونا الجديد في العالم بمعدلات أسرع من انتشاره في الصين حيث ضرب العديد من الدول في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وارتبطت معظم الحالات حول العالم بالسفر إلى الصين فيما تسببت إيران في نقل العدوى إلى مواطني عدد من الدول بينهم البحرين وعمان والكويت كما ظهرت حالات في الإمارات والعراق لمسافرين قادمين من إيران.

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