أمانة الرياض تزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال شهر

2020/02/07
الساعة 2:13 مساءً
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أمانة الرياض تزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال شهر
المواطن - الرياض

كثفت أمانة منطقة الرياض من أعمالها الميدانية لرفع المركبات المهملة والتالفة ضمن نطاق المدينة، بتنفيذها أعمال إزالة لـ 3346 مركبة خلال الـ36 يومًا الماضية، وبمعدل رفع يومي يبلغ 93 مركبة، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنها أزالت 9971 مركبة خلال عام 2019 بارتفاع قدره 45 بالمائة مقارنة بعام 2018 والذي رفعت خلاله 6815 مركبة، حيث تعد المركبات المهملة والتالفة أحد أبرز مظاهر التلوث البصري المستهدفة بالإزالة.

وأكدت أمانة الرياض استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

أمانة الرياض تزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال شهر أمانة الرياض تزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال شهر

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طارق حمدان محمد
ضيف
طارق حمدان محمد

الله يويقكم هذه البادرة جيدة جدا بل ممتازة لتحسين الشوارع والصناعيات من هذا الاستهتار الذي يعكس صورة سيءة لمدن المملكة وصناعياتها

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6 ساعة


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