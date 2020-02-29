أمانة حفر الباطن توضح سبب إغلاق “العين الحارة”

المواطن – فواز الاسلمي – حفرالباطن

أبدى عدد من قاصدي العين الكبريتية الحارة “عين خسارة” الواقعة على بعد 40 كلم شرق حفر الباطن بالقرب من الطريق المؤدي لدولة الكويت استياءهم من إغلاق العين دون الإعلان المسبق عن ذلك.

“المواطن” بدورها تواصلت مع متحدث أمانة حفر الباطن الذي أصدر مؤخراً بياناً باسم الأمانة أكد فيه أن موقع عين خسارة ينقسم إلى جزأين، أحدهما تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة وهو مفتوح للجميع، والجزء الآخر تابع لأمانة محافظة حفر الباطن وهو مطروح للاستثمار، وقد تم الإعلان عنه أكثر من مرة ولم يتقدم إليه أحد، لذا لزم إغلاقه لكونه من ممتلكات الأمانة وترغب بطرحه للاستثمار.

يذكر أن “عين خسارة” عبارة عن بئر يعتبر من أقدم الآبار التي تم حفرها من قبل وزارة الزراعة والمياه منذ ما يزيد على 40 عاماً بهدف إيجاد مياه سقيا لأهل البادية وتصل درجة حرارة المياه المستخرجة منها لأكثر من 50 درجة مئوية.

ويقصد السياح “العين الحارة” بحفر الباطن، ‏من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج بهدف الاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم والحساسية وآلام المفاصل.

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