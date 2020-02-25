أمر ملكي .. تعيين خالد الفالح وزيراً للاستثمار

المواطن - واس

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:

الرقم أ / 460

التاريخ 1 / 7 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 455 ) بتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر