أمر ملكي .. تعيين خالد الفالح وزيراً للاستثمار

المواطن - واس
صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:
الرقم أ / 460
التاريخ 1 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 455 ) بتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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