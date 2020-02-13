أمطار رعدية على الباحة حتى 8 مساءً

المواطن – واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة لها.

وجدد مدني الباحة تنبيهات للمواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

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