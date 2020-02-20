أمنية فيتوريا تدفع النصر لتهديد الهلال بخطف ملعبه

المواطن – محمد سمعه

أبدى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، غضبه في فترة سابقة من سوء أرضية ملعب الملز، مما دفع الإدارة النصراوية للتفكير في منافسة الهلال على الاستفادة من ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان فيتوريا أعرب عن تمنياته بخوض المباريات المقبلة لنادي النصر في ملعب آخر غير الملز بسبب سوء أرضيته وضيق مساحاته.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الاستفادة من ملعب جامعة الملك سعود بين الهلال وإدارة الملعب في العام الحالي، مما يجعل النصر يدخل منافسًا بشراسة للاستفادة بالملعب خلال السنوات المقبلة.

بالطبع لن يفوت الهلال الفرصة، وسيحاول بشتى الطرق تجديد العقد من أجل الانتفاع بالملعب لسنوات قادمة، وخوض المباريات المهمة عليه محليًا وآسيويًا.

ورغم وجود منافسة شرسة حاليًا بين الهلال والنصر على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن ستتجدد منافسة من نوع آخر بين كبيري الرياض خارج أرضية الملعب على الحصول على الانتفاع بملعب الجامعة خلال الفترة المقبلة.

أزمة الملاعب تؤرق قبل كأس آسيا 2027

وفي وقت سابق، طرح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قضية قد تُسبب أرقًا للكرة السعودية، وذلك بعد تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا عام 2027.

وقال وليد الفراج في مقدمة حلقة أمس الأربعاء من برنامج “الدوري مع وليد”: “حقيقة هناك أزمة لم يفكر أحد فيها بعد التقدم بطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027، وهي الملاعب السعودية، الشباب سيواجه ضمك غدًا في الدوري على ملعبه؛ وذلك بسبب صيانة ملعبي الملز والملك فهد الدولي”.

وأضاف الفراج: “الدولة تقدمت بطلب استضافة كأس آسيا 2027، ونحن نعاني من مشاكل الصيانة في الملاعب، وإذا أردنا تجديد الملاعب وصيانتها فهذا يعني أنه أمامنا 3 سنوات، حتى تنتهي الأزمة، وأنا أقول إننا سنستمر في هذه الأزمات لمدة 3 أو 4 سنوات على الأقل قبل أمم آسيا 2027”.

حل مؤقت للأزمة

وتابع الفراج: “حاليًّا تُوجد فكرة وهي استعارة ملاعب وزارات التعليم والدفاع وملاعب الجامعات، لكن هذا سيحل الأزمة مؤقتًا، يجب أن يتم تطوير المنشآت حتى ننظم كأس أمم آسيا 2027 بشكل مميز في حال فزنا باستضافتها”.

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