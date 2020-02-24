أميرة البلوي أسعفت طفلًا تعرض للدهس فكرمها هلال تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

كرم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أحمد بن محمد العنزي، صباح اليوم الدكتورة أميرة أحمد البلوي، مساعد المدير العام للصحة العامة في صحة تبوك؛ وذلك نظير إسهامها في إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث دهس قبل أن تصل فرق الهلال الأحمر التي بادرت بنقل الحالة لمستشفى الملك خالد في موقف نبيل يجسد الرسالة السامية للطبيب التي لا تتقيد بزمان أو مكان حينما يدفعه واجبه الإنساني والمهني لمد يد العون.

وأثنى مدير عام هيئة الهلال الأحمر بتبوك على موقف الدكتورة البلوي، مؤكدًا أن العمل الإنساني والأخلاق المتسامية أظهرت من خلالها الدكتورة البلوي رسالة الطبيب المهنية والأخلاقية، حيث ضربت أروع الأمثلة من خلال عملها ومساعدتها للآخرين، شاكرًا لها هذا الفعل الذي أسهم في إسعاف حالة الطفل المصاب.

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