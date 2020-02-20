أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة منذ 52 عامًا ويقبّل رأسها

أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة منذ 52 عامًا ويقبّل رأسها

2020/02/20
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

‏زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق منزل المواطنة في الأفلاج التي ترفع علم المملكة على منزلها من 52 سنة بمحافظة الأفلاج.

ووثق مقطع فيديو أمير منطقة الرياض، وهو يقبّل رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: “أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك”، حيث ردت قائلة : “والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا”.

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن بدون أي رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.

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سليمان الخضر
ضيف
سليمان الخضر

السلام عليكم والله والنعم من سمو الامير فيصل بن بندر ومن لمملكه العربيه السعوديه الله يحميك ويحفظك ويحفظ المملكه العربيه السعوديه ويحمي اولادك والله حاولت كتير لحتى اتواصل معكم على ديوان المملكه من غوغل وما عرفت كيف بدى اتواصل والله واقع بمشكله وطالب المساعده منكم وبعرف عدكم لله وماتقصرو في اخى مريض وبدو عمليه وضعي ما يسمح وفي شخص قلي من اليوتوب احكي مع ديوان المملكه الله يوفقكم ويحميكم لا تنسو استحلفكم بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

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3 ساعة
من سوريا الحبببة
ضيف
من سوريا الحبببة

الله يحمي هالبلد ويحمي الحكومة و الملك وسمو ولي العهد

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1 يوم



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