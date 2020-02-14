أمير الرياض يشرف حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمير الرياض يشرف حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

2020/02/15
الساعة 1:23 صباحًا
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المواطن - الرياض

شرّف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة، حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، والذي أقيم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة، في انتظار أمير الرياض لاستقباله عند وصوله إلى مقر الحفل الذي أقيم في مقر السفارة في حي السفارات بالرياض.

كما حضر الحفل أيضًا وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

أمير الرياض في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

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