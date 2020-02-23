أمير حائل يزور عائلة الدخيّل للعزاء في وفاة والدهم

المواطن - واس

قد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل العزاء والمواساة لأسرة “الدخيّل” في وفاة والدهم مشعان بن مناحي الدخيّل ـ رحمه الله ـ خلال زيارة قام بها اليوم لمنزل أسرة “الدخيّل” يرافقه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ .

والتقى أمير حائل بأبناء الفقيد، داعياً الله أن يتغمد والدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء بمواساته وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.

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