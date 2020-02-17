أنين بلا صوت

أنين بلا صوت

2020/02/17
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيكتابنا
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بقلم – نورة العبودي

كثير منا يعيش حياته هادئة والنصف الآخر يئنّ بصوت التذمر والتحسر والتأمل في سلبيات بعض حياته مع أنها لا تبدو واضحة لمن حوله لكن هو من يحفر قبره بيديه يبحث عن ما ينغص به نفسه مع أنها نقطة من بحر السعادة التي يعيشها.

هكذا ابن ادم (خلق الإنسان في كبد).

أتعجب لمن يشتكي من تفاهات الحياة أو من تصرفات بعض أهله وخدمه وجيرانه مع أنها لا تعنيه وكأنه يبحث عن فأس لإتعاب رأسه، أو خنجر ليغرس به قلبه يبحث عن قصر عمره أو مرض مزمن ينتاب جسمه.

لم يذق خلو الفكر وصفاء السريرة وهدوء النفس.

أما أنا فتعلمت من الحياة أن أَئِن بلا صوت لأني واثقة أن هناك مَن يسمعني ويعلم ما بي وسيفرجها عليَّ طالت أم قصرت.

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مناير
ضيف
مناير

دائماااا مبدعه ايا احلا واروع واطيب صديقه بالكون .

أعجبني-1لم يعجبني  رد
11 ساعة
دهيان
ضيف
دهيان

صحيح

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 ساعة


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