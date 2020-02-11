يتكبدون عناء الانتقال للحصول عليها في جازان وأحد المسارحة أهالي صامطة والطوال يطالبون بتأمين أجهزة أبشر لخدمتهم

المواطن - علي مدخلي - جازان

شكا أهالي محافظتي صامطة والطوال جنوب منطقة جازان من عدم توفر جهاز لخدمة “أبشر” لخدمة سكان المحافظتين الذين يتجاوز عددهم الـ90 ألف نسمة.

وأكد الأهالي أنهم يتكبدون عناء الانتقال للحصول عليها في مدينة جازان أو محافظة أحد المسارحة التي يوجد فيها جهاز وحيد لا يفي بالغرض، مناشدين بضرورة توفير جهاز لخدمة “أبشر” كونهما محافظتين كبيرتين وبحاجة إلى مثل هذه الخدمات التي تفيد المواطنين والمقيمين.

وقال خالد مشهور نستغرب من الجهات المعنية عدم توفر جهاز لخدمة “أبشر” في محافظة الطوال وكذلك محافظ صامطة المجاورة مما جعلننا نتكبد عناء الانتقال وأخطار الطريق في الوصول للمدن الأخرى بالمنطقة لتفعيل هذه الخدمة، مؤكداً أن وجود الجهاز سيخفف على الأهالي إنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وقال خالد عريشي “فعلا يحتاج أهالي صامطة لوجود جهاز الخدمات الإلكترونية أبشر لكي يستطيعوا إنهاء معاملاتهم وإجراءاتهم وخاصة معاملات المرور وتجديد التأشيرات للعمال وغيرها، مؤكداً بأن هذه الخدمة لا تتوفر حتى الآن في محافظة صامطة والتي تعتبر من أكبر محافظات منطقة جازان”.

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