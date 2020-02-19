أوكسانا فوفودينا تفجر مفاجأة عن زوجة سرية لملك ماليزيا 

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

قالت أوكسانا فوفودينا، ملكة جمال روسيا، والزوجة السابقة للملك الماليزي، محمد الخامس، إنها تلقت رسائل تهديد أثناء زواجها، من امرأة تشيكية معروفة في ماليزيا باسم ديانا بترا أو جانا.

وكشفت أوكسانا في مقابلة تلفزيونية مع القناة الأولى الروسية، عن مفاجآت صادمة منها أن السيدة جانا هي الزوجة غير المعلنة للملك، والذي أخفى سر زواجهما عن شعبه، وعرضت رسائل تهديد مروعة جاء فيها أنه سيتم قتلها بطريقة بشعة عن طريق إلقائها في قفص للأسود، حيث يحتفظ الملك بشبل يُسمى سيمبا.

وفي رسالة أخرى: يمكن أن تكون أوكسانا ملكة المراحيض العامة، فنحن نفتقد عمال النظافة هنا، واحذري سيمبا جائع جدًا.

وأشارت أوكسانا أنها أيضًا تلقت تحذيرات من ألا تحاول الإنجاب من الملك حتى لا يأتي الجنين مشوهًا، وبعد أن أنجبت ابنها ليون، تلقت رسالة مفادها أن حياة الطفل قد تكون في خطر حقيقي، وعليها التفكير في الخطوات التالية، وأن بقاءه على قيد الحياة يعتمد على تلك الخطوات.

وكان الملك محمد الخامس، 50 عامًا، تنازل عن عرشه، في سبيل الزواج من ملكة جمال موسكو السابقة، لكن بعد عدة أشهر، دارت بينهما معركة طلاق مريرة، وأفادت مصادر مقربة أنه يشكك في نسب طفله، لكن أوكسانا ردت بسرعة أنها على أتم استعداد لخضوع طفلها لاختبارات الحمض النووي لإثبات أنه هو ابن وريث الملك.

واختتمت المقابلة قائلة: هدفي الوحيد الآن هو العيش بسلام وتربية ابني وأن يتربى في كنف أبيه مؤكدة أنها رفضت صفقة بنصف مليون دولار مقابل إغلاق الصفحة مع زوجها السابق لكنها رفضت ذلك وأصرت على أن الطفل يجب أن يكون مع أبيه.

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