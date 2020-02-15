أول تعليق للشيخ علي ملا بعد قطع الأذان بالحرم المكي

المواطن - الرياض على خلفية قطعه لأذان العشاء الخميس الماضي، خرج شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ علي ملا، مطمئناً الجميع عن حالته الصحية.

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وقال الشيخ علي ملا "إن قطعه الأذان، جاء نتيجة عارض صحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط". وأضاف الشيخ علي ملا أنه "يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي"، وفقاً لـ"العربية". ويعد الشيخ ملا، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاماً، وعمل كمؤذن للحرم المكي الشريف والتحق رسمياً للعمل كمؤذن عام 1975م. يذكر أن المؤذن هاشم السقاف، أكمل أول أمس الخميس، أذان العشاء في الحرم المكي بعد أن بدأه المؤذن علي الملا، بيد أن عارضًا صحيًا داهم الملا لم يمكنه من إكمال الأذان. وأظهر مقطع فيديو متداول بداية الأذان بصوت شيخ المؤذنين علي ملا، حيث بدا في صوته حالة من الإجهاد ليكمل بعده الشيخ المؤذن هاشم السقاف الأذان. والشيخ علي أحمد علي ملا من مواليد عام (1945)، وهو مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين، وُلد عام 1366هـ - 1945م بمكة المكرمة، لعائلة اشتهر معظم أفرادها بالعمل كمؤذنين في المسجد الحرام، والتحق رسميًا للعمل بصفة مؤذن عام 1975م. وبعد وفاة ابن عمه الشيخ عبد المالك الملا تولى مشيخة المؤذنين بالمسجد الحرام، ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي، إذ عمل على مدار 40 عامًا، وعُرف بكونه صاحب نبرة صوتية مميزة ومعروفة للمسجد الحرام حول العالم، ولقبه البعض بـ "بلال الحرم".