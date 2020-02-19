أول تعليق لوالدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي

أول تعليق لوالدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي

2020/02/19
الساعة 9:39 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية
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المواطن – الرياض

قالت والدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي، في أول تعليق لها بعد ظهور نتائج تحليل الـDNA وعودة ولدها لها: إن “فرحتها لا توصف”.

وأضافت والدة نايف القرادي، أنها لم تفرح مثل هذه الفرحة منذ زمن، ولا يمكن لها أن تصف هذه الفرحة.

وكانت قناة الإخبارية قد أعلنت في وقت سابق، تطابق عينات فحص الـDNA للشاب نايف المختطف الثالث، المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ، مع والدته الشرعية.

وكانت الشرطة قد أبلغت والدته الشرعية المقيمة في نجران، حيث وصلت اليوم الأربعاء لاستكمال إجراءات الاستلام بعد التأكد من تطابق عينات الحمض النووي.

وفي وقت سابق ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على خمسينية اختطفت أطفالًا حديثي الولادة قبل نحو 20 عامًا.

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استغفر الله والحمدلله
ضيف
استغفر الله والحمدلله

الحمدلله على سلمته احس انها مضلومة لنها ربتهم واطعمتهم واحسنت تربيتهم كيف تكون خاطفة وهي قلبها مثل قلب الام حنونة حتى الاطفال يحبونها من كلامهم

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7 ساعة
علي
ضيف
علي

وأيش ذنب أمهاتهم اللي انحرمن منهم وآبائهم وإخوانهم؟

وإبش ذنب الولد اللي توفى أبوه قبل لا يشوفه ووش ذنب أبوه؟
بأي حق تجاوزت الشرع وخلطت أشخاص ما عم محارم معها ومع بمات غير؟
من فوضها أنها تربيهم وتهتم فيهم غير مرضها النفسي؟
بعد ؟!

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1 ساعة
نجوى (ام نهى)
ضيف
نجوى (ام نهى)

الحمد لله على رجوعه لكم مراعة وتقدير للخاطفه لانها قامت بتربيتهم ولم تقتلهم لا ادري ماهي حالتها النفسيه والاسباب التي جعلتها تقوم بهذا

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1 يوم
وفاء
ضيف
وفاء

الله يسعدهم موقف يحزن

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1 يوم
فاطمة
ضيف
فاطمة

كلو ووش الحمدلله على السلامة
انه على رجعه لقادر
احنا معاكم بالفرحة جميعاً
الحمد لله الحمدلله الحمدلله
مشاعرنا بالدموع معاكم

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1 يوم



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