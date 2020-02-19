أول تعليق لوالدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي

المواطن – الرياض

قالت والدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي، في أول تعليق لها بعد ظهور نتائج تحليل الـDNA وعودة ولدها لها: إن “فرحتها لا توصف”.

وأضافت والدة نايف القرادي، أنها لم تفرح مثل هذه الفرحة منذ زمن، ولا يمكن لها أن تصف هذه الفرحة.

وكانت قناة الإخبارية قد أعلنت في وقت سابق، تطابق عينات فحص الـDNA للشاب نايف المختطف الثالث، المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ، مع والدته الشرعية.

وكانت الشرطة قد أبلغت والدته الشرعية المقيمة في نجران، حيث وصلت اليوم الأربعاء لاستكمال إجراءات الاستلام بعد التأكد من تطابق عينات الحمض النووي.

وفي وقت سابق ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على خمسينية اختطفت أطفالًا حديثي الولادة قبل نحو 20 عامًا.

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