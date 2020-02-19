أول تعليق لوالدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي

المواطن – الرياض
قالت والدة المخطوف في الدمام منذ 27 عامًا نايف القرادي، في أول تعليق لها بعد ظهور نتائج تحليل الـDNA وعودة ولدها لها: إن “فرحتها لا توصف”.
وأضافت والدة نايف القرادي، أنها لم تفرح مثل هذه الفرحة منذ زمن، ولا يمكن لها أن تصف هذه الفرحة.
فيديو | أول تعليق من والدة المخطوف في #الدمام منذ 27 عاما #نايف_القرادي#الإخبارية pic.twitter.com/4UBYR8dEay
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2020
وكانت قناة الإخبارية قد أعلنت في وقت سابق، تطابق عينات فحص الـDNA للشاب نايف المختطف الثالث، المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ، مع والدته الشرعية.
وكانت الشرطة قد أبلغت والدته الشرعية المقيمة في نجران، حيث وصلت اليوم الأربعاء لاستكمال إجراءات الاستلام بعد التأكد من تطابق عينات الحمض النووي.
وفي وقت سابق ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على خمسينية اختطفت أطفالًا حديثي الولادة قبل نحو 20 عامًا.
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الحمدلله على سلمته احس انها مضلومة لنها ربتهم واطعمتهم واحسنت تربيتهم كيف تكون خاطفة وهي قلبها مثل قلب الام حنونة حتى الاطفال يحبونها من كلامهم
وأيش ذنب أمهاتهم اللي انحرمن منهم وآبائهم وإخوانهم؟
وإبش ذنب الولد اللي توفى أبوه قبل لا يشوفه ووش ذنب أبوه؟
بأي حق تجاوزت الشرع وخلطت أشخاص ما عم محارم معها ومع بمات غير؟
من فوضها أنها تربيهم وتهتم فيهم غير مرضها النفسي؟
بعد ؟!
الحمد لله على رجوعه لكم مراعة وتقدير للخاطفه لانها قامت بتربيتهم ولم تقتلهم لا ادري ماهي حالتها النفسيه والاسباب التي جعلتها تقوم بهذا
الله يسعدهم موقف يحزن
كلو ووش الحمدلله على السلامة
انه على رجعه لقادر
احنا معاكم بالفرحة جميعاً
الحمد لله الحمدلله الحمدلله
مشاعرنا بالدموع معاكم
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