أول تعليق من مرزوق الغانم بعد مشاجرة مجلس الأمة

المواطن – متابعة

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن مناقشة قوانين العفو الشامل اليوم كشفت أمام الشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب والتعديات مشددًا على أن الهدف من تلك الممارسات هي تكفير الشعب بالديمقراطية.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة اليوم التي شهدت مشادات كلامية، تطورت إلى عراك واشتباك بالأيدي بعد رفض الأعضاء العفو العام عن المتهمين في بعض القضايا أن النائب محمد المطير حضر الجلسة فقط لتخريبها وليس لممارسة عملية ديمقراطية.

وأضاف الغانم : بدأنا بالإجراءات وأعطينا الجميع فرصة للحديث كما رأيتم وأبدوا وجهة نظرهم، وبعد ذلك عندما شرعت في قراءة الطلبات المقدمة وهي طلب مقدم لفصل القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل اعترض الذين كانوا طول الفترات السابقة يقولون “ما يصير دمج ما يصير دمج”.

وبحسب موقع مجلس الأمة الكويتي قال الغانم: أنا أخاطب الشعب الكويتي، فما حدث اليوم هو محاولة من أطراف فاسدة لتكفير الناس بالديمقراطية.

تابعنا على تواصل معنا على