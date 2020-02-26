أول يوم لـ ماجد القصبي في وزارة الإعلام.. لقاءات واجتماعات

المواطن - الرياض

اجتمع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، بمسؤولي وزارة الإعلام، في أول يوم عمل بعد صدور الأمر الملكي بتكليفه.

والتقى القصبي بموظفي مركز التواصل الحكومي ومكتب تحقيق الرؤية، واستمع إلى مقترحاتهم، واستعرض معهم سير العمل بالقطاعات والهيئات المختلفة.

#فيديو | أول يوم عمل بعد صدور الأمر الملكي بتكليفه؛ معالي الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف يجتمع بمسؤولي وزارة الإعلام، ويلتقي بموظفي مركز #التواصل_الحكومي ومكتب تحقيق الرؤية، ويستمع إلى مقترحاتهم، ويستعرض معهم سير العمل بالقطاعات والهيئات المختلفة. pic.twitter.com/DrxMHgT3M2 — وزارة الإعلام (@media_ksa) February 26, 2020

يذكر أنه صدرت عدد من الأوامر الملكية، تضمنت تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عمله.

كما تضمن الأوامر الملكية، تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى عمله.

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