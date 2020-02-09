أثناء رحلة للعائلة على شاطئ النزهة

أُم تنهي حياة رضيعتها دهساً وتصيب زوجها بإصابات خطيرة بجازان

2020/02/09
الساعة 11:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن - جازان

شهد شاطئ النزهة بمنطقة جازان حادثاً مروعاً، حيث توفيت طفلة في الشهر التاسع من العمر وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي: تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام.

وأضاف أنه بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية.

يذكر أن العائلة وأثناء تنزههم حاولت السيدة (في العقد الثالث من العمر)، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة.

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الجعمي
ضيف
الجعمي

أنا لله وأنا اليه راجعون لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل الله يشفي المصابين ويصبر الأم

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4 ساعة
الجعمي
ضيف
الجعمي

أنا لله وأنا اليه راجعون لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل الله يشفي المصابين ويصبر الأم

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4 ساعة
ماضني بكم رجعه
ضيف
ماضني بكم رجعه

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون

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20 ساعة
عبود
ضيف
عبود

إنا لله وإنا إليه لراجعون ألله يرحم الطفله ويعافي الأب ويصبرالام ويكون في عونها

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1 يوم
أبو ماجد
ضيف
أبو ماجد

لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون

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1 يوم
عابرة سبيل
ضيف
عابرة سبيل

يارب رحمتك مصيبه في لمح البصر الله يأجرهم في مصابهم لا حول ولا قوة الا بالله اللهم نعوذ بك من فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن زوال نعمتك

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1 يوم


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