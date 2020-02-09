أُم تنهي حياة رضيعتها دهساً وتصيب زوجها بإصابات خطيرة بجازان

المواطن - جازان

شهد شاطئ النزهة بمنطقة جازان حادثاً مروعاً، حيث توفيت طفلة في الشهر التاسع من العمر وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي: تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام.

وأضاف أنه بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية.

يذكر أن العائلة وأثناء تنزههم حاولت السيدة (في العقد الثالث من العمر)، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة.

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