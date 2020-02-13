إبراهيموفيتش يسعى لتحسين سجله ضد يوفنتوس

المواطن – مروة نبيل

يسعى مهاجم الروسونيري، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للظهور بشكل مميز خلال مباراة ميلان ضد يوفنتوس التي ستُقام، مساء اليوم الخميس.

ميلان ضد يوفنتوس

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد يوفنتوس اليوم على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وستتجه الأنظار إلى المهاجم السويدي المخضرم إبراهيموفيتش خلال مباراة ميلان ضد يوفنتوس اليوم، بسبب قيمته الفنية الكبيرة مقارنة بزملائه، بجانب أنه كان لاعبًا سابقًا في صفوف السيدة العجوز.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الفترة من 2004 حتى عام 2006، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان بعد هبوط اليوفي إلى منافسات دوري الدرجة الثانية بسبب فضيحة “كالتشيو بولي”.

وتواجد المهاجم السويدي المخضرم مع الإنتر من عام 2006 حتى 2009، ولعب من قبل مع ميلان مرتين من 2010 حتى 2012 ومن بداية عام 2020 حتى الآن، ليخوض 9 مباريات ضد يوفنتوس في مختلف البطولات.

ونجح إبراهيموفيتش في تحقيق الفوز مرتين فقط ضد يوفنتوس مقابل 3 تعادلات، و4 هزائم، ولم ينجح في هز شباك اليوفي سوى مرى واحدة فقط عندما كان لاعبًا في صفوف ميلان موسم 2010/ 2011، وخسر الروسونيري بهدفين مقابل هدف.

وفي بطولة كأس إيطاليا فقط، لعب المهاجم السويدي المتألق مباراتين ضد يوفنتوس ولم ينجح خلالهما في هز الشباك أو صناعة أي هدف.

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