إتاحة إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية عبر أجير

المواطن - واس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمة جديدة عبر برنامج “أجير” تتمثل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في “قطاع التغذية”، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج “أجير” والتي تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 5 قطاعات.

وأكّدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام “أجير” تتم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، مؤكدة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها سابقاً، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وتقع ضمن النطاق الاخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهراً خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، داعية المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط (هنا)

ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودي.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج أجير عام 2014 وذلك للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة بدلاً عن الاستقدام، بما يُحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربع قطاعات هي التشييد والبناء والزراعة والصيدلة، والقطاع الصحي.

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