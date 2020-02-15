إحباط محاولة تقدم حوثية إلى مواقع الشرعية في صعدة

إحباط محاولة تقدم حوثية إلى مواقع الشرعية في صعدة

2020/02/15
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالعالم
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الجيش الوطني اليمني
المواطن - واس 

أحبط الجيش اليمني محاولة تقدم ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع تمركز قواته في جبال "عار" بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة معقل المتمردين المدعومين من إيران.

وقال القائد في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن وحدات من الجيش خاضت قتالاً ضد ميليشيا الحوثي عقب محاولة تسلل لها إلى مواقعه.

وأضاف أن الجانبين تبادلا اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما شن الجيش قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للميليشيا وتعزيزاتها، وأسفر ذلك عن قتلى وجرحى بين العناصر المتسللة وفرار آخرين.

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