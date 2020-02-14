إحصائية سلبية تُلاحق الشباب ضد النصر

المواطن – مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد النصر اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد النصر

ولم يفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في آخر 7 مواجهات لعبها ضد النصر ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات.

ويعود آخر فوز لفريق الشباب ضد النصر إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016، حينما نجح في التغلب على العالمي في مباراتي الدور الأول والثاني.

كما فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في هز الشباك خلال آخر 6 مواجهات خاضها ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين، وهي أسوأ سلسلة له دون تسجيل أهداف أمام منافس في تاريخ مشاركاته بالمسابقة المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ35 نقطة.

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