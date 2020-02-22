إدواردو الهداف التاريخي لكلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن - الرياض

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على نظيره اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد جامعة الملك سعود، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان، وانتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب الهلال كارلوس إدواردو، هذا الهدف الذي لم يكن مهمًا لفوز فريقه فقط، بل ولمساعدته لمعادلة رقم مواطنه تياغو نيفيز، وتصدُر قائمة هدافي كلاسيكو الفريقين في الدوري بنظام المحترفين.

سجل إدواردو خلال الموسم الكروي الحالي لبطولة الدوري 11 هدفا ، كما أحرز 7 أهداف في مرمى الاتحاد منذ انضمامه لفريق الهلال، ليعادل بذلك رصيد نيفيز.

وتصدر اسم إدواردو قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة تويتر في المملكة، بعد إحرازه هدف مباراة أمس، وتفاعل الآلاف معه ومن بينهم حساب الزعيم الهلالي العالمي، والذي قال :” كارلوس إدواردو يحطم رقم تياقو نيفيز ويصبح الهداف التاريخي للكلاسيكو ، ويصل إلى المساهمة بـ100 هدف مع الهلال، ألم تكن واثقا في إدواردو؟، ألف مبروك يا زعماء القارة”.

بينما غردت ريم :” يعتبر نادي الاتحاد خصم إدواردو المفضل، حيث إنه سجل أمامه 7 أهداف”، وقال العالمي :” لابد من إدواردو وإن تأخر في الظهور، يظهر في كل موعد لا يُمكن أن يغيب عن الكلاسيكو”.

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