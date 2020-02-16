إصابات في تصادم شاحنتين ومركبة بالعاصمة المقدسة

المواطن – مكة المكرمة

أسفر حادث تصادم وقع بين شاحنتين ومركبة في حي العكيشية بالعاصمة المقدسة عن إصابة شخصين.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

تابعنا على تواصل معنا على