إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بـ كورونا في الصين 

إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بـ كورونا في الصين 

2020/02/14
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالعالم
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كورونا
المواطن - واس 

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بسلالة جديدة من فيروس كورونا، فضلًا عن وفاة ستة آخرين.

وقال نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسنج يي شين، إن الغالبية العظمى (1502 من 1716) من حالات الإصابة بين العاملين في المجال الطبي سُجلت في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس المميت.

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