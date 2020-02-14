2020-02-14 editor 4 الرئيسيةالعالم إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بـ كورونا في الصين إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بـ كورونا في الصين 2020/02/14 الساعة 7:34 مساءً - فيالعالم 0 طباعة المواطن - واس أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بسلالة جديدة من فيروس كورونا، فضلًا عن وفاة ستة آخرين. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم الصينفيروس كوروناكورونا اترك تعليق هل قرأت هذا ؟ وفاة 6 من معالجي كورونا في الصين 121 وفاة في الصين و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا الربيعة يكشف لـ”المواطن” تفاصيل المساهمة السعودية لمساعدة الصين فيديو.. هدية تذكارية من الصين لمركز الملك سلمان للإغاثة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه هنا تفاصيل ورابط حجز فعالية طلعة شتوية 18 ألف فريق يسجلون في بطولة شتاء الرياض للبلوت آل الشيخ يتفاعل مع طفل كفيف مُنع من دخول ونتر وندر لاند عرض مسرحية حزلقوم لأحمد مكي في شتاء الرياض حفلات فبراير الكويت 2020 مباشرة على شبكة قنوات روتانا وظائف وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك فهد الطبية وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية في الطيران والتكنولوجيا والأمن.. 11 وظيفة شاغرة لدى “بي إيه سيستمز” في 5 مدن 16 وظيفة نسائية شاغرة بشركة طيران أديل في جدة من هنا يبدأ طريقك إلى وظائف المستشفى الجامعي في جامعة جازان
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