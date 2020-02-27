إصابة جديدة بـ كورونا في العراق

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 6 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي يشكل تفشيه قلقاً واسعاً حول العالم، تعود لشاب عراقي عاد إلى البلاد من إيران.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن الوزارة اكتشفت حالة “شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأجريت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه ليتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية إيجابية”.

وأضاف أن الحالة الصحية للشاب جيدة، وهو موجود في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة العراقية، وأنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية”.

وكان العراق قد سجل أول إصابة لطالب إيراني زائر، ثم لعائلة في كركوك مكونة من 4 أفراد عادوا من إيران أيضا.

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