إصابة خمس طالبات بحادث مروري في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان، صباح اليوم، حادثاً مرورياً مروعاً لطالبات على طريق قرية مجعر التابعة لمحافظة صامطة، ونتج عنه إصابة خمس طالبات بين متوسطة وخطيرة، وتم نقل الحالات إلى مستشفى صامطة العام.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر السعودي بجازان الأستاذ بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الاثنين عند الساعة ٦٫٤٥على الرقم (٩٩٧) بلاغاً عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوار الجاضع.

وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين وجود خمس إصابات منها إصابة لديها توقف قلب وتنفس، قدم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى، و٣ إصابات خطيرة وإصابة واحدة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهن إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج.

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