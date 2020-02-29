إصابة 5 نواب في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة الإيرانية صباح اليوم السبت إصابة 5 نواب في البرلمان بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت وزارة الصحة الإيرانية من ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام القادمة والتي وصلت الجمعة إلى 388 حالة إصابة مؤكدة إضافة 34 حالة وفاة.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى للفيروس خارج الصين حيث نشأ أولاً، وترى منظمة الصحة العالمية أن أثر العدوى سيكون أسوأ من المتوقع.

وباتت إيران مركزاً لانتشار الفيروس إلى الدول المجاورة، إذ انتقل منها لعدة بلدان مثل أفغانستان والبحرين والعراق والكويت وعمان وباكستان.

وتشير آخر إحصاءات إلى بلوغ نسبة الإصابة 82 ألف حالة إضافة لألفين وستمائة حالة وفاة على مستوى العالم.

وهو ما ترتب عليه تراجع حاد شهدته أسواق الأسهم في أنحاء العالم بسبب مخاوف من أن تؤدي القيود المتزايدة على السفر إلى الحد من النشاط التجاري.

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