إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بحادث انقلاب في الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وخفيفة، إثر حادث انقلاب مركبتهم على طريق الحيط في مرتفعات الشفا بالطائف، مساء اليوم السبت.

وتمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من مباشرة حادث انقلاب، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات المنطقة 997 عن وجود حادث انقلاب مركبة تقل عائلة، وذلك على طريق الحيط في مرتفعات الشفا بالطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة 2:37م، وبدورها تم توجيه فرقتين إسعافيتين وفرقة عناية طبية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف: على الفور تم انتقال الفرق للموقع حيث إن الحالات نقلت من مكان الحادث لمكان آخر لوعورة المنطقة، مما دعا لمباشرة الحالات والتي بلغ عددها تسع حالات صُنفت بالمستقرة ما بين رجال ونساء وأطفال، حيث تم التعامل معهم بتقديم الخدمة الإسعافية، فيما تم نقل ست حالات إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لثلاث حالات بالموقع دون الرغبة منهم في النقل للمستشفى.

تابعنا على تواصل معنا على