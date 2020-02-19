إعادة الحركة لأطراف شاب إثر تعرضه لحادث مروري

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

تمكن فريق طبي مشترك من قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إعادة حركة أطراف شاب بعد أن تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابته بكسور متفرقة في الجسم وفقدانه للوعي دام ما يقارب الـ 45 يومًا.

وباشر فريق الطوارئ الإسعافي الحالة بشكل عاجل ووضع المصاب في العناية الطبية المركزة بقسم الطوارئ وعلى جهاز التنفس الصناعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي بينت نتائجها وجود كسر في الترقوة وكسور في عظام الوجه بمنطقة الجيوب الأنفية وكسر في الفك الأيمن وكسر في الفقرة الثالثة في أسفل الظهر بالفقرات القطنية وكسر مضاعف في الحوض مما استدعى نقله لجناح العناية الطبية المركزة الرئيس تحت إشراف أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء العظام لتنفيذ الخطة العلاجية للحالة.

وقد قام فريق العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بتنفيذ أولى جلسات التأهيل الطبي لتجنب ضمور العضلات للحالة وتيبس المفاصل وتقرحات الفراش بعد أن وضع له برنامج تأهيل طبي وجلسات يومية استمرت ما يقارب الـ 45 يومًا حتى أفاق الشاب بحمد لله من وعيه تمامًا، وتم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه لاستقرار حالته الصحية.

جرى بعدها نقله لأجنحة التنويم تحت إشراف الطاقم الطبي لاستكمال علاجه، وتم تكثيف جلسات التأهيل لتصبح جلستين يوميًا لتقوية العضلات وتأهيل المريض للوقوف والمشي واستمر على ذلك لمدة أكثر من 3 أشهر حيث لوحظ تجاوبه من خلال جلسات التأهيل حيث بدأ بالوقوف والمشي تدريجيًا، وبعد أن تحسنت حالته الصحية وأصبح بحالة صحية جيدة، أُذن له بالخروج من المجمع الطبي ليمارس حياته بشكل طبيعي واستكمال علاجه الطبيعي من خلال المراجعات الخارجية المجدولة له.

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