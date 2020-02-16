إعلامي: الجميع بكى بعد قتلهم للأهلي!

المواطن – محمد سمعه

هاجم الإعلامي سامي القرشي، كل من ينتمي للنادي الأهلي سواء كان إعلاميًا أو من مجلس الإدارة أو المشجعين، وذلك ردًا على الأزمات المتلاحقة التي يمر بها النادي حيث كان آخرها إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس رسميًا.

وقال القرشي عبر حسابه في “تويتر”: “المشجع آه يا أهلي وهو جزء من التحزب الإعلامي قتلوك يا أهلي وهو متخندق، الشرفي والإداري يبكي على الأهلي وهو السبب، المشرف يحاربوني وهو طرف حرب، كلنا نبكي على نادٍ قتلناه”.

وأضاف القرشي: “إذا كلكم متضايقين عندي الحل، هيا نُعيد الأهلي، لا للمشرف، ولا للإدارات، ونعم لهاشتاقات الحضور، ونعم لهاشتاقات دعم اللاعبين”.

وفي وقت سابق، حسمت إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قرارها بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة بنتيجة 2/0 بالجولة الـ18 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن يبدو أن جروس رفض شرط النادي الأهلي، من أجل فسخ التعاقد بالتراضي مما تسبب في أزمة لمجلس إدارة الراقي.

ورفض جروس تقليل قيمة الشرط الجزائي، حيث يحق له الحصول على مبلغ مالي قدره 5 ملايين ريال وهي قيمة رواتبه حتى نهاية التعاقد مع الشرط الجزائي، قائلًا بأنه فضّل الانتقال وتدريب الأهلي، رافضًا عرضًا كبيرًا كان مُقدمًا له من نادي الاتحاد قبل تعاقدهم مع الهولندي هينك تين كات.

وستحاول إدارة الأهلي إقناع جروس بتقليل قيمة الشرط الجزائي من أجل فسخ التعاقد، ولكن رفض المدرب السويسري يُنذر بالتأخير في الإعلان عن ضم المدرب الجديد وهو ما يهدد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المُقبل على مباريات غاية في الأهمية في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

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