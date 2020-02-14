إعلان أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى في أولمبياد إبداع 2020 مساء اليوم

المواطن- الرياض

انتهت مساء أمس أعمال تحكيم 151 مشروعا للطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020".

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وأنهى المحكمون الجولة التمهيدية والجولات التحكيمية للأولمبياد، وذلك تمهيدا لإعلان أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى في الحفل الختامي والذي سيقام مساء اليوم، تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز‏. ويتنافس 72 مشروعًا للطلاب، و 79 مشروعًا للطالبات في 21 مجالًا علميًا متنوعًا، خضعت لتحكيم لجنة كبيرة من المحكمين تضم 31 محكمًا ومحكمة، من مختلف التخصصات والجهات الوطنية الرائدة. وقام 5 محكمين بالتحكيم في كل مشروع مشارك في أولمبياد إبداع 2020، وبلغ عدد حصص التحكيم 18 حصة، مدة كل منها 20 دقيقة، قام خلالها الطلاب باستعراض مشاريعهم والإجابة على استفسارات لجنة التحكيم حولها. وأقيمت عملية التحكيم على مرحلتين، الأولى تمثلت في التقييم العددي، والتي قام كل محكم خلالها بتقييم عدد محدود من المشروعات المشاركة، من خلال إجراء مقابلات شخصية فردية، بينما تم في المرحلة الثانية التقييم الموضوعي للمشاريع. وسيمثل الفائزون والفائزات في أولمبياد إبداع 2020 المملكة في العديد من المعارض والمسابقات على المستويين الدولي والإقليمي، كما سيتم اختيار ٢٧ فائزا وفائزة بيقوم أفضل 20 منهم بتمثيل المملكة في مسابقة آييسف والتي تقام في مدينة آناهايم بولايـة كاليفورنيا الأمريكية في الفترة من 10إلى 15 مايو المقبل . يذكر أن أولمبياد إبداع يجسد الشراكة المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، والتي تسعى للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، وتوفير لبيئة الجاذبة والمحفزة للإبداع، ويعقد هذا الاولمبياد سنوياً، ويساهم آلاف المشرفين التعليميين وإدارات الموهوبين في الوزارة مع باحثين من جهات مختلفة من أجل دعم الطلبة في مشاريعهم البحثية. وعقد على هامش أولمبياد إبداع 2020 ملتقى "ومضات 4"، والذي يسعى لنشر ثقافة الموهبة والإبداع، ورفع الوعي بأهمية رعاية الموهوبين والمبدعين، إضافة إلى مساعدة الباحثين والتربويين على استشراف آفاق جديدة للمعرفة المستقبلية وأبحاث الموهبة والإبداع، وتعزيز التواصل بين الباحثين المحليين والدوليين. وجاء"ملتقى ومضات 4" تحت عنوان "الإبداع: رحله في المستقبل"، وتضمن ثلاث محاضرات تم تسليط الضوء خلالها على الجديد في مجال تعليم الموهوبين. وتحدث الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان في المحاضرة الأولى منها عن أثر رعاية الإبداع على الطلبة الموهوبين، ودوره في تعزيز المسار العلمي والمهني لقيادات المستقبل، بينما تحدثت الدكتورة بدور بنت محمد بوحجي في المحاضرة الثانية عن صناعة الموهوب والمبدع، وخصائص البيئة الإبداعية، ليختتم الدكتور فهد بن سليمان الفايز الملتقى بمحاضرة عرف من خلالها المحاضرين بالإبداع ومكوناته ومراحله. كما شهد اليوم الثالث من أولمبياد إبداع 2020 تكريم الفائزين بالجوائز الخاصة والتي قدمتها عدة شركات ومؤسسات وطنية دولية رائدة، منها 45 جائزة قدمتها 12 جهة محلية رائدة ما بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات، و 28 جائزة خاصة قدمتها 7 جهات دولية من أمريكا.