إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة

عبدالسلام الدخيّل - الرياض

أعلنت أمس الخميس، أمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في العمل الاجتماعي، أسماء الفائزين بالدورة السابعة للجائزة، والتي جاءت تحت عنوان “نحو تحقيق أثر أعظم للعمل الاجتماعي” أفرادًا وجهات في مختلف المجالات.

وكشف الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة، الدكتور فهد بن حمد المغلوث، عن أسماء الفائزين بالجائزة في مختلف فروعها الأربعة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في فندق الهيلتون.

وجاء توزيع الجوائز على النحو التالي:

الفرع الأول التميّز في الإنجاز الوطني

حصلت على هذه الجائزة وزارة الصحة عن برنامج المشاركة المجتمعية في تقليص مدة الانتظار في المستشفيات، وذلك مناصفة مع جامعة طيبة عن برنامج سفراء الوسطية.

ثانيًا: فرع التميز في الوقف الإسلامي

مُنحت هذه الجائزة إلى أوقاف نورة الملاحي.

ثالثًا فرع التميز في برامج العمل الاجتماعية

مُنحت هذه الجائزة مناصفةً بين جمعية البر في أبها نظير مبادرة برنامج تعاوني، وجمعية خيرات لحفظ النعمة وذلك نظير مبادرة حفظ النعمة.

رابعًا: فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي

كانت من نصيب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وحضر مؤتمر الإعلان عن الفائزين بالجائزة كل من نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء الأمير سعود بن فهد بن عبدالله من محمد بن سعود الكبير، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود، والدكتور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير: “إن هذه الجائزة تدرك أهمية وحجم ومكانة العمل الاجتماعي وتشعُّبه، وتُدرك أن هناك من يستحقون التكريم من أبناء الوطن وبناته ممن خدموا العمل الاجتماعي وأثروا بعطاءاتهم الإنسانية مجتمعاتهم وأوطانهم وتركوا بصمةً إيجابية هي محل فخر واعتزاز”.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور المغلوث أن الجائزة تستلهم أهدافها من فكر الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، رحمها الله، والتي دأبت طوال حياتها على المبادرة بالأعمال الخيرية الاجتماعية.

وهنأ الدكتور المغلوث كل من فاز بالجائزة هذا العام، وتمنى التوفيق لكل من لم يحالفهم الحظ، مشددًا على أهمية المشاركة في مثل هذه الجوائز، لما له من دور كبير في التعريف بالأعمال الاجتماعية ودعمها لما فيه خدمة للمجتمع والوطن.

يُذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، أُسست بأمر ملكي بتاريخ 20/5/1433 هـ، وتحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كرئيس فخري لمجلسها، وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية، تنص رسالتها على إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي من خلال تقدير الداعمين المتميزين وتشجيع المبادرات الهادفة.

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