إعلان أول وفاتين من سفينة كورونا بسبب خطأ كبير!

المواطن – متابعة

أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، وفاة عجوزين أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في ميناء يوكوهاما، بسبب تفشّي الوباء فيها.

وقالت وسائل إعلام عدّة بينها شبكة التلفزيون العمومية اليابانية “أن أتش كي” إنّ العجوزين رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما، وقد تم إخلاؤهما من السفينة “دايموند برينسيس” يومي 11 و12 الجاري بعد أن بدا عليهما أنهما غير مصابين بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا.

وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة.

وكانت طوكيو أعلنت مساء الأربعاء تسجيل 79 إصابة جديدة بالفيروس على متن السفينة، ليصل إجمالي عدد المصابين على متنها إلى 621 شخصاً.

وبهذا تصبح دايموند برينسيس الراسية في ميناء يوكوهاما، بضواحي طوكيو، أكبر بؤرة للفيروس خارج الصين.

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