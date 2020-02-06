إغلاق نفق الأمير ماجد في جدة 25 يومًا

المواطن - جدة

أعلنت أمانة جدة إغلاق نفق الأمير ماجد من اتجاه الجنوب إلي الشمال صباح السبت المقبل.

اعلان #امانة_جدة بالتعاون مع مرور جدة

سيتم اغلاق نفق حراء من اتجاه الجنوب الي الشمال صباح السبت الموافق ١٤-٦-١٤٤١ لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الامطار لنفق طريق الامير ماجد مع حراء UP06 ولمدة ٢٥ يوم. pic.twitter.com/hyOOfgfyV4 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) February 6, 2020

وقالت الأمانة إنه بالتعاون مع مرور جدة سيتم إغلاق نفق حراء من اتجاه الجنوب إلي الشمال صباح السبت الموافق ١٤-٦-١٤٤١ لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لنفق طريق الأمير ماجد مع حراء UP06 ولمدة ٢٥ يومًا.

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