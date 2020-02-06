لاستكمال مشروع تصريف مياه الأمطار

إغلاق نفق الأمير ماجد في جدة 25 يومًا

2020/02/06
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن - جدة

أعلنت أمانة جدة إغلاق نفق الأمير ماجد من اتجاه الجنوب إلي الشمال صباح السبت المقبل.

وقالت الأمانة إنه بالتعاون مع مرور جدة سيتم إغلاق نفق حراء من اتجاه الجنوب إلي الشمال صباح السبت الموافق ١٤-٦-١٤٤١ لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لنفق طريق الأمير ماجد مع حراء UP06 ولمدة ٢٥ يومًا.

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