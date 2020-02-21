إلى أين سيذهب فيتوريا في حال غادر النصر؟

المواطن – محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، قد يكون قريبًا من الرحيل عن صفوف العالمي، خلال الفترة المقبلة خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن روي فيتوريا مُرشح لتدريب أحد الأندية الإماراتية، خاصة فريقي الوصل أو شباب الأهلي دبي اللذين يبحثان عن مدرب ينتهي عقده بنهاية موسم 2019-2020، وهو ما ينطبق على المدرب فيتوريا.

وكانت بعض الجماهير النصراوية طالبت بإقالة فيتوريا من تدريب العالمي، وذلك بعد التعادل مع ناديي ضمك والفتح في بداية الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُوج فيتوريا مع النصر مؤخرًا بلقب الدوري وكأس السوبر السعودي.

جدير بالذكر أن نادي النصر، سيواجه نادي الحزم غدًا بالجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز النصر في الجولة الـ18 على جاره نادي الشباب برباعية مقابل هدفين يوم الجمعة الماضية، في لقاء أُقيم على ملعب الملز في الرياض.

وحقق النصر فوزه الأول في دوري أبطال آسيا 2020، على حساب العين الإماراتي بنتيجة 2/ 1 بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر