إمارة الشرقية تعلن عن 75 وظيفة إدارية عبر جدارة

المواطن - الشرقية
أعلنت إمارة المنطقة الشرقية عن طرح ( 75 ) وظيفة شاغرة على المراتب (4، 5، 6، 7، 8) ودعت الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالتقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).
– الفئات المستهدفة (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف):
- خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
- خريجو درجة البكالوريوس.
- خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.
- خريجو درجة الماجستير.
– يبدأ التقديم على الوظائف، يوم الأحد القادم بتاريخ 15 /06 /1441 هـ الساعة 08:00 صباحًا، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 19 /06 /1441 هـ الساعة 11:00 مساء.
فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، وللاطلاع على الوظائف والشروط الوظيفية وطريقة التقديم (اضغط هنا).
1
1
1
Comment threads
0
Thread replies
0
Followers
ضيف
يشرفي العمل معكم
هل قرأت هذا ؟
اترك تعليقاً