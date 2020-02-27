إمارة المدينة: نكافح الجندب الأسود قبل وصوله الحرمين الشريفين

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، أن عدة جهات تناقش مكافحة الجندب الأسود.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عدد من الجهات ذات العلاقة بمكافحة الجندب الأسود تناقش آلية رصده والسيطرة عليه في مواقع التوالد والتكاثر قبل وصوله لـ الحرمين الشريفين”.

ويعتبر الجندب الأسود حشرة تطير بسريعة كبيرة مما يصعب عملية القضاء عليها بسهولة، حيث تتطلب هذه الحشرات 4 ساعات للقضاء عليها، وعند انتهاء التعامل معها تأتي أسراب أخرى مهاجرة جديدة وهكذا تتكرر المشكلة نفسها، في الوقت الذي تواصل الجهات المختصة جهودها على مدار الساعة، للقضاء على هذه الحشرات.

فيما يميز الجندب الأسود أمران : الأول لونه الأسود، ومن لونه هذا أخذ اسمه الجندب الأسود، وقد نقش هذا السواد بنقاط صفر بديعة رسمت بشكل متناسق لتحلية يديه ورجليه، ورأسه، وأطراف البطن، وظهر الذيل؛ لتجعل منه ملك جمال الجنادب بلا منازع.

ويتكاثر هذا النوع من الحشرات بسرعة كبيرة حيث إن الحشرة الواحدة تضع من 150 إلى 400 بيضة خلال أسبوعين.

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