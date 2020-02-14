إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يرحبان بطفلتهما الثالثة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شارك المغني الأسباني إنريكي إغليسياس وزوجته آنا كورنيكوفا صورًا لطفلتهما المولودة حديثًا عبر إنستقرام، توثق لحظات خروجها للدنيا، وكتب عليها تعليق: شمسي المشرقة.

ويحظى إنريكي إغليسياس ولاعبة التنس السابقة آنا كورنيكوفا، بثلاثة أبناء، وهم التوأم لوسي ونيكولاس، وعمرهما عامان، ورُزقا بالمولودة الأخيرة في آخر يناير الماضي.

ويصر الزوجان على الحفاظ على حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وكان قد أبقى خبر الحمل بالتوأم سرًا حتى أيامًا بعد الولادة.

ووقع الزوجان في الحب عام 2001 بعد أن جمعهما العمل على أغنية Escape، ومنذ لحظات تعارفهما أبقيا علاقتهما بعيدًا عن الأضواء لعدة سنوات، ويشاركان بعض اللقطات النادرة مع أطفالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إنريكي إغليسياس عن زوجته في إحدى المقابلات الإذاعية: إنها أروع فتاة في العالم، وهي تتفهم ما أنا عليه، وهي على استعداد للتضحية بوقتها الشخصي معي لتركي أعمل على موسيقاي، إنها تضحية هائلة وأنا أحترمها بشدة.

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