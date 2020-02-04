إنفلونزا الخنازير تضرب تركيا والصحة العالمية تحذر من السفر إليها

المواطن - متابعة

أصبحت تركيا تعاني من تفشي إنفلونزا الخنازير بشكل ينذر بخطورة على المسافرين إلى هذه الدولة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من السفر إليها.

واعترف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، بانتشار فيروس إنفلونزا الخنازير في بلاده، حيث قال: إنه تم الاشتباه بإحدى الحالات في إزمير، وهو أحد المواطنين الأتراك العائدين من الصين، وعندما أصيب بالحمى راجع المستشفى وبعد إجراء التحليلات اللازمة اتضح إصابته بالفيروس القاتل.

والإنفلونزا من نوع H1N1، والمعروفة باسم إنفلونزا الخنازير هي عدوى يمكن أن تصيب الإنسان وأن ينتشر الفيروس فينتقل من شخص إلى آخر، وحين يصاب شخص ما بإنفلونزا الخنازير قد يشعر بالتعب وبأوجاع في الجسم، والتهاب في الحلق، وحمى وسعال.

وفي حال وجود أمراض أخرى لدى شخص ما، فإن إصابته بإنفلونزا الخنازير يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حدة هذه الأمراض.

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